Meteo: nuvole su Potenza? Queste le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ovunque.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 27 Aprile, avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 10°C.
Martedì 28 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.