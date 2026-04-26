Basilicata, addio a Giambattista: “un dolore che lascia senza parole”

Il sindaco, Enrico Bianco, a nome dell’intera Amministrazione comunale di Policoro e della comunità, esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Giambattista Mele, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona lido:
“In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto infinito alla sua famiglia e ai suoi amici.
La perdita di una vita così giovane in un tragico incidente stradale è una ferita aperta per tutta la città, un dolore che lascia senza parole e rattrista l’intera comunità.
Siamo vicini anche alla famiglia del conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente, augurandogli di rimettersi presto”.
Ci stringiamo al dolore della famiglia.