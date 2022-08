Meteo Potenza: dopo i violenti nubifragi ancora pioggia in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Infiltrazioni di aria più fresca ed instabile dai quadranti settentrionali favoriranno la formazione di locali temporali sulla Basilicata anche nei prossimi giorni.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 10 Agosto, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 16°C.

Giovedì 11 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 15°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)