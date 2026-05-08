Meteo: su Potenza parziale tregua prima di un debole peggioramento del tempo. Le ultime previsioni

La giornata di oggi proseguirà sotto flusso atlantico con fenomeni anche diffusi, di al più moderata entità, tra Puglia, Molise e Basilicata.
Sabato parziale tregua prima di un blando peggioramento atteso nella giornata di Domenica, il quale sortirà maggiori effetti sul versante tirrenico; in tal contesto ventilazione in aumento.
Inizio di prossima settimana stabile e con temperature in aumento, e picchi fin sopra i 27-28°C.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 9 Maggio, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 10°C.
Domenica 10 Maggio avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.