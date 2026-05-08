Basilicata, carburante agricolo agevolato: “La Giunta Regionale si attivi per venire incontro al comparto agricolo lucano”. La situazione

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno da me proposto, insieme ai colleghi dell’opposizione, finalizzato all‘introduzione, per l’ esercizio finanziario 2026, di un contributo regionale integrativo a favore delle imprese agricole lucane beneficiarie del carburante agricolo agevolato attraverso il sistema UMA.

Si tratta di una misura concreta e sperimentale che punta ad attenuare l’impatto dei costi energetici sulle lavorazioni agricole e a sostenere la competitività delle nostre aziende, già messe a dura prova dall’aumento dei costi di produzione e dalle difficoltà che interessano il comparto primario.

L’ordine del giorno prevede un rimborso correlato ai quantitativi di gasolio agricolo agevolato effettivamente assegnati e prelevati nel corso del 2026, con una dotazione finanziaria pari a un milione di euro.

Auspico che la la Giunta regionale- a cui è demandata la definizione dei requisiti di accesso, criteri di calcolo, modalità di erogazione e procedure di controllo, anche attraverso i dati del sistema UMA, garantendo così trasparenza e tracciabilità- si adoperi con tempestività per porre in essere gli atti propedeutici alla concreta attuazione dell’impegno assunto in Consiglio Regionale.

Il voto unanime dell’Aula rappresenta un segnale politico importante e dimostra che, sui temi che riguardano il sostegno al mondo agricolo, è possibile trovare una convergenza nell’interesse della Basilicata e delle comunità rurali.

Ora però è necessario passare rapidamente dagli impegni assunti agli atti concreti.

L’auspicio è che la Giunta regionale dia immediata attuazione a quanto approvato, adottando nei tempi previsti i provvedimenti necessari affinché le imprese agricole possano beneficiare concretamente di questo sostegno già nel 2026.

Il settore agricolo lucano ha bisogno di risposte rapide, efficaci e capaci di accompagnare le aziende in una fase economica particolarmente complessa”.