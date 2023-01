Meteo: su Potenza tregua dal maltempo, ma fino a quando durerà? Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione Basilicata garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Giovedì arriverà nuovo peggioramento a causa di una nuova circolazione depressionaria che apporterà piogge e rovesci sparsi ma anche nevicate fino a 700-800m.

Su Potenza, quindi, oggi tregua dal maltempo, ma fino a quando durerà?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 12 Gennaio, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 2°C.

Venerdì 13 Gennaio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

