Meteorite in Basilicata: “Una lunga scia luminosissima e infuocata poco fa in questa zona! Ecco la foto

“Una lunga scia luminosissima e infuocata, poco fa a Maratea, andava verso acquafredda di Maratea“.

Così scrive un nostro lettore per segnalare quello che sembra essere un episodio non isolato nelle ultime 24 ore.

Come riporta rainews:

“Si sono susseguite sui social le segnalazioni di persone che ritengono di aver visto cadere nei cieli di Puglia e Basilicata un meteorite, simile a quello avvistato lunedì nel nord della Francia.

‘Il bolide si è frantumato in pezzi – racconta un uomo di Marconia – e ha emesso un bagliore chiaramente visibile per un secondo in buona parte del cielo’.

L’avvistamento risale alle 19 di ieri.

Non risultano richieste di aiuto ai Vigili del fuoco”.

Anche voi avete notato queste scie luminose nel cielo della Basilicata?

(In copertina l’immagine allegata alla segnalazione di oggi).

