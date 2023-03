Nel potentino cede solaio di un edificio! Strada chiusa. Ecco le disposizioni dei Vigili del Fuoco

Attimi di tensione a Tito.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“A causa del cedimento del solaio di un edificio ubicato in Via Vittorio Emanuele 37 (difronte Latteria Tripaldi), su disposizione dei Vigili del Fuoco, si sta disponendo la chiusura del tratto stradale della S.P. 95, con interdizione del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza della Farmacia Gerardi (con obbligo di direzione verso via San Vito) fino a Piazza del Seggio”.

