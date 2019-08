Oggi è il giorno di Jovanotti in Basilicata! Ci sarete al concerto?

Fan in visibilio per l’arrivo di Jovanotti in Basilicata.

Oggi, sulla spiaggia di Policoro, nella zona di “Torre Mozza”, è attesa la nuova tappa del Jova Beach Party.

Sul palco prima di Jovanotti ci saranno ALBOROSIE (Italia), BALOJI (Congo), I HATE MY VILLAGE (Italia), ACKEEJUICE ROCKERS (Italia), RANCORE (Italia), TARANTOLATI DI TRICARICO.

Come dichiarato dallo stesso “Jova”:

“Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti accendiamo la consolle, partiamo e non ci fermiamo fino a mezzanotte.

In riva al mare, con un palco grande e due palchi off, dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare e per celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il mare”.

Inoltre, con l’ordinanza Dirigenziale n. 5610/2019 del 9 Agosto 2019, il Comune ha disciplinato il traffico veicolare a partire dalle ore 06,00 di oggi e fino al completo deflusso del pubblico:

Divieto di transito e sosta dei veicoli a partire dalle ore 06.00 del 13 agosto 2019 e sino alla conclusione delle operazioni di deflusso del pubblico lungo via San Giusto, via Catone, via Aristarco, via Aristione, via Zeusi nel tratto compreso tra Largo Athena e Largo Esperia, ad eccezione dei veicoli delle Forze dell’Ordine, mezzi di soccorso e navette che stazioneranno lungo via Aristione. Per la stessa durata sarà consentito ai cittadini residenti lungo le strade che si immettono su via San Giusto di poter raggiungere solo il centro abitato;

Divieto di transito e sosta dei veicoli a partire dalle ore 06.00 del 13 agosto 2019 e sino alla conclusione delle operazioni di deflusso del pubblico lungo via Fiume ad eccezione dei disabili e cittadini residenti presso “Marinagri” muniti di pass. Per la stessa durata sarà consentito ai cittadini residenti lungo via Fiume di poter raggiungere solo il centro abitato.

Divieto di transito e sosta veicoli a partire dalle ore 13.00 del 13 agosto 2019 e sino alla conclusione delle operazioni di deflusso del pubblico lungo via Lido, nel tratto compreso tra il sottopasso e l’intersezione semaforizzata di via Fiume/via Trieste, ad eccezione dei veicoli delle Forze dell’Ordine, mezzi di soccorso e navette;

Per le sole autovetture munite di pass è previsto doppio senso di circolazione su via Lido direzione mare, nel tratto compreso tra l’incrocio semaforizzato via Fiume/via Trieste e l’incrocio tra via Zeusi/via Archia a partire dalle ore 13.00 del 13 agosto 2019 e sino alla conclusione delle operazioni di deflusso del pubblico. Il pass sarà ritirabile presso il Municipio di Policoro dalle ore 9.00 fino alle 21.00 di lunedì 12.08.2019.

L’area interessata alla manifestazione sarà raggiungibile a piedi da via Aristione (scarico navette) dove su via Zeusi, nelle vicinanze del percorso vita (viale Spintaro), è prevista un’area di pre- filtraggio (norme di sicurezza) da dove si entrerà in Piazza Akiris (zona manifestazione).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico:

1) Una parte di navette, scaglionate, partirà a pieno carico da Piazzale Aldo Moro – (Palazzo di Città) a partire dalle ore 08,30 e proseguiranno per via Puglia – via Lido – via Fiume- via Catone – via Aristione, scarico dei passeggeri e svolta per via Lido per percorso di ritorno;

2) Una parte di navette, scaglionate, partirà a pieno carico da zona Artigianale D1 (di fronte Negozio Cinese)- a partire dalle ore 08,30 imboccheranno la complanare a ridosso della S.S. 106 e proseguiranno per via Bellini – via Lido – via Fiume- via Catone – via Aristione, scarico dei passeggeri e svolta per via Lido per percorso di ritorno.

Itinerario per traffico leggero:

Il traffico veicolare leggero (autovetture munite di pass) proveniente dal centro abitato per la zona Lido (Villaggio Delfino- Cucchiella ecc…) e Stabilimenti Balneari versante ovest (Piazza Centrale e Lato destro) seguiranno il seguente itinerario: via San Gottardo – via delle Frecce Tricolore- via Trieste- via Lido e dove nel tratto compreso tra l’incrocio semaforizzato via Fiume/via Trieste e l’incrocio tra via Zeusi/via Archia sarà istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle ore 13.00 del 13 agosto 2019 e sino alla conclusione delle operazioni di deflusso del pubblico.

E’ previsto un percorso dedicato ai residenti nella zona e diversamente abili su via Fiume- via Piave- via San Giusto.

JOVA BEACH PARTY è un concept unico, una nuova frontiera dell’intrattenimento proposta in alcune tra le più belle spiagge italiane.

Non quelle più note, non quelle da cartolina alla portata di tutti, ma quelle che vanno cercate bene che per arrivarci si cammina un po’.

Le porte apriranno alle 14:00 e subito partiranno le attività nelle varie aree.

Siete pronti?