Oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza: ma come nasce questa ricorrenza? Ecco la storia

Seneca sosteneva che “chi aiuta gli altri aiuta sé stesso!“.

Questa la piccola verità che dovremmo custodire soprattutto in questi tempi in cui tale comportamento sembra non vada più di moda.

E quale miglior giorno per incominciare?

Oggi, 13 Novembre, Giornata Mondiale della gentilezza, ci auguriamo nessuno possa farne a meno.

Ma quando nasce questa ricorrenza?

Sono stati i giapponesi i primi a promuovere questa iniziativa: la giornata mondiale della gentilezza infatti è nata in Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza).

E da lì, si è propagata in tutto il mondo.

Oggi sono una trentina i Paesi che vi aderiscono.

Il movimento italiano – che dal 2000 ha sede a Parma – ha deciso di utilizzare la frase di Claudio Baglioni, “La gentilezza è rivoluzionaria” come proprio motto.

Che dire?

In questa giornata così particolare, partecipate anche voi con almeno un atto di gentilezza nei confronti degli altri.

Oggi, scegliete anche voi di essere cortesi con il prossimo.

Ci rimane solo un’ultima raccomandazione: in tutti i casi, è contagiosa e può migliorare il mondo.