Oro per Francesca di Potenza e l’Italia! Trionfo in Egitto per la Coppa del Mondo di fioretto femminile

Torna a risuonare l’inno di Mameli al cielo de Il Cairo.

Il giorno dopo la gara individuale che ha visto il successo di Arianna Errigo (ed il terzo posto di Elisa Di Francisca) l’Italia trionfa nella gara a squadre che ha concluso la tappa d’esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile.

Le pedane egiziane continuano dunque a dare notizie positive per i colori azzurri, che iniziano nel migliore dei modi la stagione che conduce ai Giochi Olimpici di Tokyo2020: il successo, infatti, porta con sé un carico di punti importanti in vista della qualificazione olimpica, per la quale sono in programma ancora tre prove di Coppa del Mondo.

Il quartetto italiano guidato dal CT Andrea Cipressa e composto da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo (17ma nella prova individuale disputata sabato), si è preso la rivincita dei Mondiali di Budapest 2019 superando in finale le campionesse iridate della Russia, col punteggio di 42-40.

L’Italia si era guadagnata il diritto di affrontare la Russia nella finalissima dopo aver sconfitto la Francia in semifinale col punteggio di 45-38, al termine di un’ottima prestazione di squadra, capace anche di reagire dopo un inizio in salita.

In precedenza, le azzurre, dopo aver sconfitto all’esordio la Spagna per 45-30, avevano avuto ragione ai quarti di finale del Canada con il punteggio di 45-24.

COPPA DEL MONDO – FIORETTO FEMMINILE – PROVA A SQUADRE – Il Cairo, 24 novembre 2019

Finale

ITALIA b. Russia 42-40

Finale 3°-4° posto

Francia b. Usa 45-40

Semifinali

Russia b. Usa 45-34

ITALIA b. Francia 45-38

Quarti

Russia b Ungheria 45-36

Usa b. Cina 45-37

ITALIA b. Canada 45-24

Francia b. Germania 44-40

Tabellone dei 16

ITALIA b. Spagna 45-30

Classifica (17): 1. ITALIA, 2. Russia, 3. Francia, 4. Usa, 5. Canada, 6. Ungheria, 7. CIna, 8. Germania.

ITALIA: Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi, Francesca Palumbo.