Parchi naturali della Basilicata: ecco le precisazioni

“In linea con quanto già tracciato dall’assessore all’ambiente Latronico e dalla direzione delle politiche agricole intendo concentrare l’attenzione sulle aree protette naturali della Basilicata, per fare il punto sulle diverse problematiche che affrontano, in specie per quanto riguarda le criticità degli enti di gestione.

Rispondo alla sollecitazione a mezzo stampa del Presidente della Comunità del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Antonio Rubino, in merito alle problematiche che afferiscono alla gestione di tutte le aree naturali della nostra regione.

Problemi evidentemente principalmente legati alla governance, e poi all’annosa questione della gestione degli ungulati, rispetto alla quale evidentemente non bastano solo gli indennizzi per i danni, previsti in bilancio.

Non intendo sottrarmi al dialogo produttivo sulle criticità che riguardano la nostra più grande risorsa naturale, la cui gestione seppur non in capo esclusivamente alla regione ma al ministero, deve trovare immediatamente una piena efficacia.

In questo senso rispondo al Presidente della comunità del Parco, Rubino, invitandolo ad un Tavolo che faremo a brevissimo insieme agli altri rappresentanti dei Parchi regionali e nazionali della Basilicata, che mi auguro recepiranno la mia volontà di collaborare insieme per massimizzare gli sforzi e arrivare ad una risoluzione dei problemi più urgenti”.

Così in una nota l’assessore alle Politiche agricole della Regione Basilicata, Alessandro Galella.a

