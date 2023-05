Partenza per il Giro d’Italia che tra pochi giorni farà tappa in Basilicata! I dettagli

Partenza per i corridori della 106esima edizione del Giro, in programma dal 6 al 28 maggio.

Oggi si comincia dall’Abruzzo con una cronometro individuale che collega Fossacesia Marina a Ortona, lungo la Costa dei Trabocchi.

Saranno infatti 3 le prove contro il tempo che potrebbero risultare decisive per la vittoria finale.

I velocisti, come da tradizione della corsa rosa, dovranno guadagnarsi le occasioni per giocarsi il successo in volata: per loro la prima settimana sarà quella da non fallire.

Ma, come sappiamo, il Giro d’Italia con la sua carovana rosa mostrerà anche quest’anno scorci suggestivi della nostra bella Basilicata.

I ciclisti approderanno in Basilicata lunedì 8 maggio, nella terza tappa con partenza da Vasto e arrivo a Melfi, dove si svolgerà la premiazione con il taglio del traguardo atteso intorno alle 17:00.

Il giorno seguente, nella quarta tappa, si riparte invece da Venosa in direzione Campania, con arrivo a Lago Laceno.

Ecco nel dettaglio tutte le tappe del Giro 2023:

Sabato 6 maggio – 1a tappa: Fossacesia Marina-Ortona (crono), 18,4 km, 100 metri dislivello

Domenica 7 maggio – 2a tappa: Teramo-San Salvo 204 km, 1400 metri dislivello

Lunedì 8 maggio – 3a tappa: Vasto-Melfi 210 chilometri, 1400 metri dislivello

Martedì 9 maggio – 4a tappa: Venosa-Lago Laceno 184 chilometri, 3500 metri dislivello

Mercoledì 10 maggio – 5a tappa: Atripalda-Salerno 170 chilometri, 2400 metri dislivello

Giovedì 11 maggio – 6ª tappa: Napoli-Napoli 156 chilometri, 2800 metri dislivello

Venerdì 12 maggio – 7ª tappa: Capua-Campo Imperatore 218 chilometri, 4000 metri dislivello

Sabato 13 maggio – 8ª tappa: Terni-Fossombrone 207 km, 2500 metri dislivello

Domenica 14 maggio – 9ª tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena (Crono) 33,6 km, 50 metri di dislivello

Lunedì 15 maggio: giorno di riposo

Martedì 16 maggio – 10ª tappa: Scandiano-Viareggio 190 km, 2400 metri di dislivello

Mercoledì 17 maggio – 11ª tappa: Camaiore-Tortona 218 km, 2100 metri di dislivello

Giovedì 18 maggio – 12ªtappa: Bra-Rivoli: 179 km, 2300 metri di dislivello

Venerdì 19 maggio – 13ª tappa: Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana (SVI) 208 km, 5100 metri di dislivello

Sabato 20 maggio – 14ª tappa: Sierre (SVI)-Cassano Magnago 194 km,1600 metri di dislivello

Domenica 21 maggio – 15ª tappa: Seregno-Bergamo 191 km, 3600 metri di dislivello

Lunedì 22 maggio – giorno di riposo

Martedì 23 maggio – 16ªtappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone 198 km, 5200 metri di dislivello

Mercoledì 24 maggio -17ª tappa: Pergine Valsugana-Caorle 192 km, 300 metri di dislivello

Giovedì 25 maggio – 18ª tappa: Oderzo-Val di Zoldo 160 km, 3700 metri di dislivello

Venerdì 26 maggio – 19ª tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo) 182 km, 5400 metri di dislivello

Sabato 27 maggio – 20ª tappa: Tarvisio-Monte Lussari (Crono) 18,6 km, 1050 metri di dislivello

Domenica 28 maggio – 21ª tappa: Roma-Roma 115 km, 400 metri di dislivello

