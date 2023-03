Per il Potenza C5 una sfida quasi impossibile: forza ragazzi!

Una sfida quasi impossibile attende il Potenza.

Sabato pomeriggio, al PalaMazzola di Taranto, con inizio alle ore 15, i rossoblù guidati in panchina da Giuseppe Benevento chiedono strada alla capolista del girone, quella New Taranto che già sabato in caso di successo festeggerà la promozione aritmetica in Serie A2.

Il Potenza è reduce da due ko di fila e non sarà certo in gita di piacere in riva allo Ionio come conferma il suo tecnico:

“Sabato giochiamo contro la capolista, partita proibitiva dove loro in caso di vittoria festeggiano la promozione in Serie A2 davanti ai propri tifosi.

Queste sono le sfide che stimolano, quelle per cui ognuno di noi fa sport, quelle per cui vale la pena lottare perché hanno il sapore dell’impresa.

Chiaramente sarà una gara difficilissima ma non vogliamo andare a Taranto in gita, vogliamo fare la nostra gara e vedere cosa succede.

L’obiettivo è raggiunto, ma abbiamo il dovere di chiudere al meglio questa stagione e da queste partite trarre quel bagaglio di esperienza in grado di alzare l’asticella in prospettiva della stagione prossima”.

Dopo le tante assenze contro il Bernalda, buone notizie per il mister del Potenza.

Conclude il tecnico Giuseppe Benevento:

“Sabato finalmente torniamo quasi al completo, ci siamo allenati bene come sempre e speriamo in una grande partita. Noi siamo vivi e vogliamo dimostrarlo”.

