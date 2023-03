Per l’Academy Basket Potenza ultimo impegno prima della sosta di Pasqua. In bocca al lupo ragazzi!

Ultimo impegno prima della sosta di Pasqua per l’Academy Basket Potenza, che domenica alle 18.00 al PalaPergola riceve la visita della cenerentola Secondigliano.

La giovane squadra partenopea, molto ben allenata da un coach d’esperienza quale Ciro Falasconi, è sempre uscita sconfitta da tutte le gare disputate in questo campionato, ma non senza vendere cara la pelle e lottare generosamente come nella tradizione del club.

Un connotato apprezzato già nella sfida dello scorso anno a Potenza, quando la squadra di coach Bochicchio uscì vittoriosa (65-60) solo con una tripla decisiva di Simone Ginefra nel finale e anche per buona parte del match di un girone fa, vinto 90-67 dall’Academy, che però era sotto nel punteggio 40-38 all’intervallo.

L’occasione, dunque, si presenta propizia per riallacciare il filo con la vittoria interrotto domenica scorsa, nonostante una prestazione più che positiva, con Portici 2000 e salvaguardare l’imbattibilità casalinga stagionale.

A presentare il prossimo impegno è Vincent Naddeo, playmaker salernitano classe 2002, che dopo aver assistito dalla panchina al successo casalingo con Mugnano, nella trasferta di domenica scorsa ha debuttato ufficialmente (19 minuti in campo) con la nuova canotta.

Queste sono le prime parole del neoregista dell’Academy, che aveva iniziato la stagione in C Gold con la C.B. Pianura, squadra poi esclusa dal campionato per il mancato pagamento della rata FIP:

“Sono arrivato a Potenza agli sgoccioli mercato, ma ho avuto la fortuna di trovare un gruppo, una società e uno staff tecnico che mi hanno accolto come fossi qui da inizio stagione.

L’ambientamento è stato semplice e per questo devo dire grazie innanzitutto a coach Bochicchio, che avevo avuto la fortuna di conoscere già prima.

Poi i compagni sono stati tutti straordinari, sempre un aiuto, un sostegno già dai primi allenamenti.

Inoltre ho da anni un rapporto consolidato con Gerardo Esposito: andavo a vedere le sue partite quando ero nelle giovanili del Delta Salerno, ora ho la possibilità di poter giocare con lui”.

Lanciato nella mischia nel secondo quarto della partita di domenica, Naddeo è stato tra i protagonisti del doppio parziale positivo che ha portato l’Academy a condurre la sfida per larghi tratti, mettendo a disposizione della squadra fosforo, energia e capacità di mettere in ritmo i compagni (anche 4 assist nel suo scout).

Chiude così la sua lucida analisi l’ultimo volto nuovo in casa potentina:

“La sconfitta brucia sempre, in particolare come in questo caso, perché è arrivata dopo una prestazione importante, nonostante l’assenza di un giocatore cruciale come Jan, e solo per alcuni particolari che non siamo riusciti a mettere in campo abbiamo condotto la sfida per gran parte dei 40 minuti, dimostrando di essere una squadra che può e deve lottare per il vertice e già domenica dobbiamo riscattarci, non solo nel risultato, ma anche nella prestazione.

Affrontiamo Secondigliano, ma non dobbiamo guardare la classifica e la differenza di punti tra noi e loro: è una squadra ostica che non va assolutamente sottovalutata”.

Palla a due alle ore 18.00 con ingresso gratuito, direzione della gara affidata ai signori Costigliola di Scafati e La Corte di Salerno.a

