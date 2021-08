Pericoloso incendio a Tito! Chiusa questa strada. Ecco cosa sta succedendo

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza in data odierna, alle ore 13:20 circa, sono intervenuti in via Sant’Anna nel comune di Tito.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno trovato un incendio di grossi dimensioni, tale da richiedere l’intervento del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) e di più squadre terrestri, due provenienti dalla sede centrale, una autobotte ed una squadra del distaccamento di Villa D’Agri.

Durante le operazioni di spegnimento, sono state evacuate a scopo precauzionale diverse abitazioni e posizionati automezzi e personale a salvaguardia di altri fabbricati.

Alcune bombole di GPL coinvolte nell’incendio sono scoppiate, senza coinvolgere persone.

La SS. 95 Tito-Brienza è stata temporaneamente chiusa perchè invasa dal fumo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per un totale di diciotto unità.

Sul posto anche Carabinieri.

L’incendio è ancora in atto.

