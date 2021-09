Pignola, lavori per la messa in sicurezza della frana su un tratto di questa trafficatissima strada. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del Comune di Pignola su avvio lavori Sp.5:

“Un ringraziamento va al Presidente della Provincia Rocco Guarino e in particolare al nostro consigliere provinciale Antonio De Luca, che mai ha smesso di seguire i vari passaggi burocratici con grande determinazione e che oggi ci permettono di toccare con mano l’avvio dei lavori, per la definitiva sistemazione del tratto penalizzato.

Si tratta di un intervento che sarà complementare ad altri due interventi di manutenzione previsti per le nostre strade provinciali, la Sp.. 5 e la sp.140.

Fondi già programmati del Decreto 123/2020, grazie al lavoro svolto in consiglio provinciale, in piena sintonia con gli impegni della nostra amministrazione e in stretta collaborazione con i tecnici dell’ufficio viabilità della Provincia”.

