Pignola: tutto pronto per la cerimonia di premiazione del premio nazionale di poesia “Giulio Stolfi”. I dettagli

Appuntamento Sabato 30 Novembre alle 18:30 presso l’hotel “Giubileo Maison” di Rifreddo di Pignola, con la cerimonia di premiazione della XV edizione del premio nazionale di poesia “Giulio Stolfi” organizzato dalla Pro loco circolo culturale ‘Il Portale’ di Pignola.

Si tratta di uno dei concorsi più autorevoli nel panorama italiano, al quale quest’anno hanno preso parte oltre 200 poeti con quasi 600 elaborati pervenuti ed analizzati dalla commissione giudicatrice.

La presidente del sodalizio pignolese Loredana Albano spiega:

“Quindici anni rappresentano un’età speciale: una fase della vita associata all’adolescenza, un momento di crescita, cambiamento e scoperta di sé proprio come l’adolescenza, il Premio si è evoluto nel tempo, maturando e affermandosi come una piattaforma di grande valore per poeti emergenti e affermati.

Questa età simbolica ci invita a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo e curiosità di un giovane che si apre al mondo, scoprendo nuove prospettive e forme espressive”.

La giuria del premio è composta da:

Giampaolo D’Andrea ( presidente),

Paolo Albano,

Maria Teresa Imbriani,

Giancarlo Montedoro,

Gianpiero Perri,

Rosa Piro.

La serata di Sabato si aprirà con l’introduzione di Angela Guma, consigliere del circolo Pro loco “Il Portale” di Pignola, seguiranno i saluti del sindaco, Antonio De Luca, e la lectio magistralis di Maria Teresa Imbriani.

Le conclusioni saranno affidate al presidente della Giuria del premio, Giampaolo D’Andrea.

Quest’anno la manifestazione sarà coordinata dalla giornalista Eva Bonitatibus e vedrà intermezzi musicali curati dal maestro Giuseppe Romano.

Ecco la locandina dell’evento.