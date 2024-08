Potenza: a bordo della sua bicicletta tentava di passare inosservato! Ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri in provincia

Prosegue senza soluzione di continuità la campagna di serrati controlli straordinari del territorio pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza che si aggiungono a quelli svolti quotidianamente dalle Compagnie e dalle Stazioni dipendenti.

In particolare, a Lavello, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un mirato servizio volto a contrastare i fenomeni predatori nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 35enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, a bordo della sua bicicletta, tentava di passare inosservato allo sguardo attento dei militari cercando di allontanarsi, sebbene con discrezione, nella maniera più rapida dalla vettura in tinta d’Istituto.

Il suo atteggiamento non ha, però, tratto in inganno gli uomini dell’Arma i quali, dopo avergli intimato l’Alt, procedevano a perquisizione personale rinvenendogli addosso un coltello a serramanico di quasi 20 cm e più di 700 euro in banconote di vario taglio.

I successivi accertamenti, estesi anche alla sua abitazione, permettevano il rinvenimento di 5,70 grammi di cocaina ed un bilancino di precisone.

Lo stupefacente ed il denaro rinvenuto, molto verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro e l’indagato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

L’uomo, a seguito dell’udienza tenutasi dinanzi al GIP del Tribunale di Potenza, che ha convalidato l’arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Si precisa che per l’uomo vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

Servizi come questo, puntualizza il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, accuratamente pianificati per costituire uno strumento indispensabile per il contrasto della delittuosità, restituiscono risultati operativi che ne incoraggiano la prosecuzione e la promozione su tutto il territorio della provincia.