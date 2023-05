Potenza, Academy–Sporting Portici: ecco il calendario del turno playoff

Il terzo posto finale in regular season (46 punti, due in meno di Portici 2000 e Caiazzo) conseguito dall’Academy mette di fronte i potentini allo Sporting Portici, dodicesimi alla fine a quota 22, nel turno secco di playoff del campionato di C Silver.

Con serie al meglio delle cinque gare, la squadra che prima vincerà tre partite sarà promossa nel prossimo campionato di C Unica.

Di seguito il calendario definitivo:

Gara 1 Domenica 21/5 ore 19.00 PalaPergola

Gara 2 Giovedì 25/5 ore 20.00 PalaPergola

Gara 3 Sabato 27/5 ore 19.00 Villa Comunale Portici

Ev. Gara 4 Mercoledì 31/5 ore 20.00 Villa Comunale Portici

Ev. Gara 5 Domenica 4/6 ore 19.00 PalaPergolaa

