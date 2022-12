Potenza: agricoltori e trattori provenienti da tutta la Basilicata faranno tappa in provincia. Ecco l’iniziativa

Come da tradizione, Coldiretti Basilicata celebra domenica 11 novembre alle ore 11 la “Giornata del Ringraziamento”, che chiude l’anno dei raccolti.

Quest’anno per onorare la lieta ricorrenza che dal 1951 viene promossa dalla Coldiretti in tutta Italia, è stata scelta la chiesa nuova della Beata Vergine del Carmine a Baragiano scalo.

Sarà l’occasione per gli agricoltori per portare i frutti della terra sull’altare durante la messa domenicale e per ringraziare il Signore del raccolto ottenuto nei campi e di quello che verrà.

Spiega il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani:

“Si tratta di una giornata molto sentita da tutti gli agricoltori soprattutto in questo momento segnato da difficoltà per i nostri iscritti, in un anno segnato da una crisi energetica con più di una azienda agricola su dieci, pari al 13% a rischio di chiusura secondo il Crea”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di agricoltori e trattori che per l’occasione arriveranno da tutta la Basilicata, e di una delegazione di allevatori, con la presenza dell’Ara Basilicata.

All’esterno della chiesa saranno allestiti stand dove sarà possibile degustare il meglio delle produzioni agroalimentari lucane, negli stand di Campagna Amica, e non mancheranno momenti ludici dedicati ai più piccoli, grazie alla presenza anche di Babbo Natale.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)