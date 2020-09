Potenza, ai braccianti stagionali della provincia “mascherine, guanti e igienizzanti affinché operino in sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa Flai Cgil Basilicata:

“Nell’ambito del Sindacato di strada, la Flai Cgil di Basilicata domani, Venerdì 11 Settembre, sarà nuovamente nelle campagne dell’Altro Bradano per consegnare ai braccianti stagionali impiegati nella raccolta del pomodoro circa 300 kit contenenti mascherine, guanti e igienizzanti.

Partenza prevista alle ore 14:00 davanti all’ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio (PZ).

Il ‘camper dei diritti’ della Flai Cgil è impegnato dal 1 Settembre nei luoghi di lavoro o di ritrovo in cui i braccianti stranieri vengono ingaggiati dai caporali per diffondere materiale informativo e informare sui contratti tradotti in diverse lingue e sui servizi cui i lavoratori hanno diritto, offrendo consulenza legale e contrattuale.

Purtroppo l’apertura in ritardo del centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio nonché l’assenza di un servizio di trasporto da e per il campo, garantito fino allo scorso anno, hanno fatto sì che in centinaia si stabilissero nei ghetti tra Venosa (PZ), Montemilone (PZ) e lo stesso Palazzo San Gervasio (PZ).

La Flai Cgil, nel denunciare nuovamente con forza quanto si sta verificando, è al fianco di questi lavoratori offrendo loro gli strumenti necessari affinché operino in sicurezza a tutela dei propri diritti”.

