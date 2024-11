Potenza, al cimitero comunale l’omelia di Mons. Carbonaro: “siamo in profonda comunione con i nostri fratelli defunti”. Queste le sue parole

“Non dobbiamo temere sorella morte,” ha detto Mons. Davide Carbonaro durante l’omelia presso il cimitero comunale (nel rione San Rocco) di Potenza, ricordandoci che “siamo in profonda comunione con i nostri fratelli defunti”.

Ha sottolineato che “il Padre di Gesù non ci ha destinati per sorella morte, ma per il suo abbraccio di amore”.

Di fronte al sepolcro vuoto, la speranza non ci delude, perché “nulla di quanto mi hai dato andrà perduto”.

In questa giornata, ha concluso l’Arcivescovo, preghiamo con fede affinché “l’Eucarestia sia pegno della resurrezione futura” e i nostri cari trovino nella comunione dei santi “una straordinaria alleanza solidale”.

Mons. Carbonaro subito dopo la celebrazione eucaristica, si è recato presso il Cimitero nuovo dove ha tenuto un breve momento di preghiera.

Ecco le foto.