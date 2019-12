Potenza: al via l’esenzione dal pagamento di IMU e TARI in questo Comune della provincia! Ecco chi può usufruirne

Il 27 Dicembre in Consiglio Comunale è stato approvato ed istituito ufficialmente il progetto “LATRONICO ZERO TASSE”.

A comunicarlo in un post pubblico sul suo profilo Facebook il vicesindaco Vincenzo Castellano:

“È stata approvata la mia proposta di modifica al regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) che prevede che dal 1 Gennaio 2020 chiunque aprirà una nuova attività di impresa sul territorio comunale potrà usufruire dell’esenzione dal pagamento di IMU e TARI per cinque anni, prorogabili di altri cinque se l’imprenditore assume lavoratori latronichesi nei primi tre anni di attività.

È inoltre prevista l’esenzione per cinque anni dal pagamento di IMU e TARI per i giovani under 40 che acquistano casa nel Comune di Latronico, prorogabile di altri cinque se sull’immobile vengono effettuati interventi di ristrutturazione (strutturale, energetica, impiantistica etc.) e/o rimozione di manufatti in eternit servendosi di ditte latronichesi (per l’eternit anche non locali).

L’apertura di un’attività commerciale e l’acquisto di una casa per una comunità rappresentano vita e contrasto all’abbandono: questo atto, oltre a rappresentare la realizzazione di un altro punto del programma elettorale, va proprio in questa direzione e fornisce degli strumenti a chi vuole provare a farcela nel proprio paese”.