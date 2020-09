Potenza, al via Master Universitario con l’Università di Siena! Ecco i dettagli

Si terrà a Potenza il MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO in Diritto del Lavoro, Regole Sindacali, Gestionali e di Mercato.

Il Master organizzato dalla CONS.AL.F.I.L. (Consorzio di Alta formazione e Lavoro, in collaborazione con l’Università di Siena) è riservato a tutti coloro che hanno conseguito la laurea triennale, la laurea specialistica o la laurea vecchio ordinamento, sarà avviato nel mese di Ottobre 2020 presso la sede di CONS.AL.F.I.L. in via Alberobello, 7 a Potenza.

Il master persegue il fine di offrire una formazione altamente qualificata nel campo del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e della previdenza sociale, in linea con le nuove esigenze del mercato.

Attraverso l’adozione di un approccio metodologico che non dimentichi il risvolto pratico dei temi affrontati, ci sarà una spiccata attenzione per le più recenti novità normative e giurisprudenziali.

Gli approfondimenti sulle tematiche dell’attualità giuslavoristica saranno accompagnati da moduli formativi nei quali verrà curato il consolidamento delle basi teoriche della materia, prendendo in esame il diritto del rapporto individuale di lavoro, compreso il pubblico impiego, il diritto sindacale e il diritto previdenziale, nonché i relativi aspetti processualistici.

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 2 Ottobre 2020 e sono da effettuare esclusivamente on line al seguente indirizzo internet:

https://segreteriaonline.unisi.it/

