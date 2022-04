Potenza: alto riconoscimento per Emma Schiavone e Donato Sabia, esempi di forza, determinazione e coraggio! I dettagli

Dopo un anno, il CSI Potenza si ritrova nuovamente riunito in assemblea per costruire una nuova realtà possibile.

Domenica 3 aprile sarà l’occasione per rivedersi finalmente in presenza con nuovi e vecchi amici del CSI, dopo due anni di pandemia in cui Società Sportive, atleti, dirigenti e famiglie hanno dovuto sostituire l’attività sportiva e il contatto umano, con nuove attività da casa e incontri online.

A partire dalle ore 10.30 si terrà l’Assemblea straordinaria, a cui prenderanno parte anche il Presidente nazionale CSI, Vittorio Bosio e il Vice Presidente nazionale, Marco Calogiuri, che illustrerà i motivi dell’adozione del nuovo statuto e le opportunità di far parte a pieno titolo nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Approfittando della presenza dei vertici nazionali, a partire dalle ore 12:30, il CSI Potenza coglie l’occasione per festeggiare 10 anni di attività del Comitato, ripercorrendo i momenti più emozionanti dalla ripartenza nel 2012, con uno sguardo a tutti i progetti e le attività che negli anni sono state organizzate e perfezionate con la collaborazione e il dialogo con le istituzioni, la scuola, la parrocchia.

Saranno presenti inoltre:

il Presidente del CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio;

il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino;

il Sindaco di Potenza, Mario Guarente;

l’Assessore comunale allo Sport, Gianmarco Blasi;

i Dirigenti degli Istituti “L. La Vista”, “Don Milani”, “G.Leopardi” e “I.C. Picerno”.

Daranno il loro contributo, inoltre:

alcuni Sindaci dei Comuni della provincia dove il CSI ha organizzato manifestazioni sportive;

diversi parroci delle Chiese potentine coinvolte nelle attività ciessine;

la straordinaria presenza di Mons. Carlo Mazza, Vescovo emerito di Fidenza, che è stato anche cappellano della squadra azzurra in cinque edizioni dei Giochi Olimpici.

Momento fondamentale della giornata la consegna dei Discoboli d’Oro alla Memoria, un riconoscimento che rappresenta il più alto attestato di stima per coloro che nel corso degli anni hanno generosamente dedicato un’ampia parte della loro vita al CSI e ai suoi ideali, favorendone lo sviluppo e promuovendo la sua proposta sportivo–educativa.

Destinatari del Discobolo saranno Donato Sabia, straordinario atleta di caratura internazionale, che con umiltà e spirito di servizio ha contribuito a promuovere lo sviluppo del CSI, ed Emma Schiavone, per sottolineare lo spessore umano di una dirigente che dalla ripartenza del CSI Potenza, si è sempre dedicata con passione a promuovere i valori educativi del CSI e per sempre sarà un punto di riferimento per i giovani.a

