Potenza: aperto il nuovo Sportello a favore delle donne vittime di violenza. I dettagli

L’Associazione Telefono Donna, come già preannunciato il 24 novembre nell’annuale conferenza stampa di presentazione dei dati del Centro antiviolenza “Telefono Donna”di Potenza, della Casa rifugio “Casa delle donne Ester Scardaccione” e dello Sportello Donna “Mariangela Latorre” di Venosa, comunica l’attivazione, a partire dal 1 febbraio, dello “Sportello Lavoro e Autonomia” dedicato alle donne in situazione di violenza che si rivolgono al Centro antiviolenza attraverso il numero telefonico 0971/55551:

“Riteniamo che per uscire da situazioni di violenza, di cui la violenza economica è uno dei modi per tenere le donne bloccate in relazioni basate sulla sopraffazione, oltre ciò che già offriamo ( colloqui di sostegno, consulenze psicologiche e legali, ospitalità), sia necessaria un’indipendenza economica che permetta alla donna di poter essere autonoma dall’uomo violento e quindi di poter fare una scelta di libertà.

L’attivazione, quindi, dello ‘Sportello Lavoro e Autonomia’, che vedrà la presenza della dott.ssa Rosa Solimeno, esperta in orientamento e lavoro, coadiuvata da un’operatrice, fornirà oltre che alle conoscenze di base (come aprire un conto corrente, come fare un cv, come conoscere i bandi esistenti) servizi di orientamento professionale, con l’obiettivo di favorire la collocazione/ricollocazione professionale delle donne che si rivolgono al Centro, o migliorarne il livello di occupabilità.

Saranno messe in campo azioni e strumenti innovativi volti a favorire la valorizzazione delle competenze delle donne accolte, per orientarle in modo mirato verso percorsi di formazione specialistica e professionalizzanti, utili per un inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.

Inoltre, al fine di mettere in contatto le donne con reali contesti lavorativi, in modo da ampliare il loro portfolio professionale, saranno istituite delle borse lavoro/work experience.

Tutto questo sarà possibile grazie alla donazione, ricevuta dall’Associazione Telefono Donna derivante dalla vendita dei biglietti del Concertone ‘Una, Nessuna, Centomila’, tenutosi all’Arena Campovolo di Reggio Emilia, l’11 giugno 2022, dove si sono esibite sette grandi artiste della musica italiana: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa e Gianna Nannini”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)