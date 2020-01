Potenza, arriva la Parata delle Befane per i più piccoli! Ecco l’iniziativa

Questa la proposta che l’assessore al Turismo, Alessandro Galella, formula a nome di tutta la Giunta ai potentini e a coloro che vorranno trascorrere, in un clima di divertimento, i giorni dell’Epifania 2020.

“Chiuderemo le festività natalizie con un fine settimana dedicato ai più piccoli, che vedrà un’invasione colorata del centro storico.

Invitiamo tutte le famiglie con i figli, adulti e bambini a raggiungere vie, vicoli e piazze del cuore della città per trascorrere tutti insieme momenti gioiosi”.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha organizzato la ‘Parata delle Befane’ a cominciare dalle 18:30 di Sabato 4 Gennaio.

Giochi, spettacoli e iniziative proseguiranno anche Domenica 5, e Lunedì 6 Gennaio.

Lunedì è prevista la Motobefana 2020: Ritrovo alle ore 8:00 in Parco Montereale zona antistante la Piscina Comunale per un giro turistico della Città (percorso: Parco Montereale, Via Gabet – C.so Umberto I° – Piazza 18 Agosto – C.so Garibaldi – Rione S. Rocco – Via Cavour – Villa S. Maria – Via Ciccotti – Incrocio Via Potito Petrone – Ponte Via Di Giura – Via Di Giura – Incrocio Tazza d’Oro – Viale Firenze – Via Milano – Via dell’Unicef – Via Vaccaro – Piazza 18 Agosto – C.so Umberto I° – Via Gabet – Ponte di Montereale – Parco Montereale).

In serata, alle ore 19:00, si proseguirà con il Cometa Festival: “Concerto dell’Epifania”.