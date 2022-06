Potenza: assicurare un futuro ai Navigator per aiutare i Centri per l’impiego. Ecco i dettagli dell’incontro

Come comunicato da UILTEMP Basilicata:

“Dopo l’ulteriore proroga concessa a livello nazionale, ai cosiddetti Navigator, la UILTEMP di Basilicata si è incontrata con l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Galella, per conoscere come la Regione Basilicata intende affrontare questa vertenza, considerato che, la proroga concessa a questi lavoratori, scade tra un paio di mesi e il Governo Nazionale sembra voglia scaricare alle Regioni la soluzione della vicenda.

Giuseppe Lorusso, Uiltemp Potenza, ha evidenziato come:

‘Questi lavoratori tutti Laureati e in continua ulteriore formazione hanno raggiunto un grado elevato di professionalità ed esperienza, dando nuova vitalità ai Centri per l’Impiego, sulle politiche attive del lavoro.

In questi anni, hanno favorito l’incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio, riuscendo anche a creare una mappa delle Aziende e della esigenze di manodopera nei vari settori’.

Dei 1900 Navigator a livello Nazionale, circa 25 sono in Basilicata e anche qui hanno portato nuova linfa ai Centri per l’Impiego, che oramai, sono stremati dalla carenza di personale e altri annosi problemi che, da sempre caratterizzano la vita, del cosiddetto Collocamento che infatti, ha perso la centralità nell’azione che dovrebbero svolgere.

Per la Uiltemp la presenza di questi giovani professionisti, nell’ambito di un auspicato potenziamento dei C.P.L. è certamente una grande occasione per uscire dalla attuale situazione di precarietà, in modo da consentire un migliore orientamento delle politiche attive del lavoro e dare risposte e indirizzi appropriati a chi è in cerca di occupazione, nonostante queste figure fossero nate principalmente per dare risposte e supporto ai percettori del reddito di cittadinanza.

In occasione del Congresso Regionale della UIL di Basilicata, del 24 e 25 Giugno u.s., l’Assessore Galella, è stato presente ai nostri lavori, prendendo la parola non ha fatto nessun cenno alla vertenza, lasciando perplessi i Navigator presenti, che si aspettavano che nell’ambito delle tante risorse propagandate, da lui e da altri membri della Giunta Regionale, presente all’Assise Congressuale, ci fosse stata pure una parola riferita alla soluzione della Vertenza Navigator, trattandosi pur sempre di lavoratori, assunti tre anni fa dallo stato Italiano tramite selezione concorsuale.

Per tanto chiediamo all’Assessore Galella e tutta la Giunta Regionale, al di la di cosa deciderà il Governo Nazionale, di tener in evidenza questa vertenza e di immaginare soluzioni anche in proprio, perché i lavoratori, oltre a non dover perdere assolutamente il posto di lavoro, hanno oramai un ruolo imprescindibile, nella nostra Pubblica Amministrazione”.