Potenza: assunzioni al Comune! Ecco le figure richieste e come presentare domanda

Il Comune di Potenza comunica che:

“sul Portale ‘inPA’, disponibile all’indirizzo internet www.inpa.gov.it, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

• concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente comandante del Corpo della Polizia Locale;

• concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D1);

• concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, Area degli Istruttori (ex categoria C1)

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro le ore 23:59 del 5 luglio 2023, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale ‘inPA’, previa registrazione sullo stesso”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)