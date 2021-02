Potenza: bendati alcuni rappresentanti del Comune per una “passeggiata al buio”! Ecco l’iniziativa

Il sei Febbraio scorso la Sesta Commissione del Comune di Potenza si è riunita in una location diversa da quella istituzionale, per verificare sul campo la fruizione dei parchi della città.

L’iniziativa è partita dal vicepresidente dell’Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti di Potenza, Marco Rafaniello, a seguito di una precedente interlocuzione con consigliere Enzo Stella Brienza che ha portato all’attenzione della Presidente Mary William le osservazioni scaturite dallo scambio con l’associazione.

L’incontro si è svolto nel Parco Europa Unita e ha visto il coinvolgimento diretto dei consiglieri comunali che si sono cimentati nell’esperienza accompagnando, osservando, ma soprattutto indossando in prima persona le vesti di persone non vedenti attraverso l’utilizzo di una benda.

Il nutrito gruppo composto dai membri dell’associazione e dai rappresentanti del Comune ha attraversato il parco riscontrando le criticità emerse nel passaggio ma anche scoprendo punti di vista diversi non solo durante la fruizione del luogo, ma soprattutto nella relazione che si è instaurata durante il momento di condivisione.

Affermano i rappresentanti dell’associazione:

“Sull’accessibilità e la fruibilità dei luoghi pubblici c’è molto ancora da fare non soltanto per le persone cieche, ma abbiamo deciso di intraprendere una prima azione simbolica per aprire la strada a piccoli e grandi cambiamenti”.

Entusiasta la presidente della Sesta Commissione Mary William ha dichiarato:

“Auspico che si creino sempre maggiori occasioni di dialogo partecipato con la popolazione per una amministrazione condivisa, nella quale la programmazione delle azioni future sappia fare sintesi delle esigenze dei nostri concittadini, ringrazio inoltre tutti i commissari che sin da subito hanno accolto favorevolmente l’iniziativa”.

