Potenza, Bucaletto: “abitanti per 40 anni hanno ascoltato solo molte parole, tante promesse e pochi fatti”. La denuncia

“Come ex Presidente dell’associazione “Città Bella”, che opera tutt’ora sul rione Bucaletto, ed ora come Consigliere comunale di Noi con l’Italia, sento di dover rimarcare a gran voce e con forza, la grandissima attenzione che viene posta sul quartiere Bucaletto ” afferma fiero il Consigliere di Noi con l’Italia Rocco Quaratino che prosegue:

“Mi sono sempre interessato in modo particolare alle criticità che riguardano Bucaletto, senza tuttavia trascurare gli altri temi importanti che gravano sull’intera città.

Già nei mesi di settembre /ottobre 2022, grazie all’attenzione dell’assessore Di Noia, siamo intervenuti nella parte bassa di Bucaletto; i relativi lavori di ripristino sono stati tuttavia interrotti, per una serie di circostanze che esulano dalla nostra volontà, ovvero adempimenti burocratici per garantire trasparenza nell’affidamento dei lavori e arrivo della stagione invernale.

La ripresa dei lavori di ripristino è pertanto un’azione già programmata e non dovuta alle sollecitazioni arrivate anche da alcuni organi di informazione.

Consapevoli che si tratta di un intervento “tampone” finalizzato ad evitare il più possibile disagi agli abitanti del quartiere, in attesa di poter finalmente procedere con un intervento di definitiva riqualificazione di Bucaletto.

Il rione Bucaletto, per la mia persona, per il nostro partito Noi con l’Italia e per l’amministrazione tutta , rappresenta una grande sfida da vincere assolutamente.

La molteplicità di interventi di riqualificazione che saranno posti in essere, rappresenteranno una svolta significativa , alla quale il mio partito e l’amministrazione tutta vorrà partecipare da protagonista. Gli interventi pertanto non si limiteranno al ripristino delle buche, ma:

– è stata programmata una riqualificazione del parco giochi adiacente alla fontana del rione, in modo tale che le famiglie in piena sicurezza possano usufruire del loro parco, senza, per forza, spostarsi in altri parchi più lontani;

– si sta accelerando il progetto per la posa in opera delle prime sagome nelle zone già liberate dai prefabbricati.

Comprendo lo stato d’animo degli abitanti di Bucaletto, che per 40 anni hanno ascoltato solo molte parole, tante promesse e pochi fatti tangibili, noi desideriamo dare risposte concrete al quartiere e non, come altri in precedenza “sfruttare “Bucaletto come un contenitore elettorale.

L’ansia, il desiderio incalzante da parte dei cittadini nel voler vedere realizzato il progetto di riqualificazione del proprio rione lo comprendo perfettamente; in virtù di questo voglio ricordare a me stesso e agli abitanti del quartiere, che quattro anni fa, come Presidente dell’associazione Città Bella, ho “firmato“ un patto che non ho dimenticato e che porterò alla continua attenzione del Sindaco e della maggioranza che è stata eletta anche e, soprattutto, grazie al sostegno dei cittadini di Bucaletto.

Il partito di Noi con l ‘Italia, attraverso l’ausilio dell’assessore Di Noia e di tutto il gruppo consiliare, continuerà ad essere attento alle esigenze della comunità , mantenendo fede a ciò che promette : iniziamo da questo intervento di ripristino delle buche e poi andremo avanti lavorando a testa bassa”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)