Potenza, Buoni Sport: ecco come e fino a quando è possibile fare domanda

L’unità di direzione ‘Manutenzione del Patrimonio e Viabilità’ ha pubblicato l’Avviso di ‘Concessione di ‘Buoni sport’ per l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico’.

Sono 104 i ‘buoni sport’ disponibili, ciascuno per un importo di 200 euro, beneficio che potrà essere utilizzato a copertura totale o parziale delle spese sostenute per l’esercizio della pratica motoria e sportiva che dovrà essere svolta in strutture pubbliche o private, regolarmente omologate nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2023 e il 2 ottobre 2024.

L’Amministrazione comunale di Potenza, in sede di rendicontazione, richiederà un attestato sottoscritto dai soggetti titolari delle strutture sportive, comprovante la frequenza e i risultati raggiunti dai soggetti beneficiari dei buoni sport.

Potranno presentare istanza coloro che alla data di pubblicazione dell’avviso (25 gennaio 2024):

sono residenti o domiciliati nel Comune di Potenza;

appartengono a un nucleo familiare con fascia di contribuzione ISEE non superiore a 12.000 euro.

Nel modulo di domanda dovrà essere indicata l’eventuale presenza nel nucleo familiare di:

componenti con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/1992;

figli che alla data del 3 ottobre 2023 non abbiano compiuto il 14° anno di età;

anziani che alla data del 3 ottobre 2023 abbiano compiuto 65 anni di età.

Le istanze dovranno essere redatte secondo il modello che è scaricabile dal sito internet del Comune al link https://www.comune.potenza.it/?p=58661, e disponibile anche negli Uffici comunali Sport e URP.

Le domande dovranno essere indirizzate direttamente all’Ufficio Sport del Comune di Potenza, Unità di Direzione Manutenzione del Patrimonio e Viabilità all’indirizzo pec:

protocollo@pec.comune.potenza.it,

oppure a mano agli sportelli dell’Ufficio Protocollo delle sedi Comunali (S. Antonio La Macchia – Via Nazario Sauro) negli orari di apertura al pubblico entro e non oltre il 26 febbraio 2024.

Potranno essere presentate un massimo di 3 domande per nucleo familiare.

In caso di minore o di incapace, la domanda dovrà essere presentata a cura dell’esercente la potestà o tutela legale.

Per ciascuna domanda ammessa a beneficio dovrà essere rendicontata trasmettendo all’Ente, entro e non oltre l’1 novembre 2024, idonea documentazione contabile della spesa sostenuta per le attività motorie o sportive svolte esclusivamente nel periodi di riferimento del Piano annuale dello Sport seconda annualità, precisamente dal 3 dicembre 2023 al 2 ottobre 2024.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Potenza tel. 0971415271, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.