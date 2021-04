Si è appena concluso il match valevole per il girone C di Serie C 2020/2021 e che ha visto in campo Paganese-Potenza Calcio.

Reti inviolate e un risultato di 0-0 a conclusione di questa partita.

I nostri leoni, tuttavia, hanno cercato in tutti i modi di vincere.

Tantissime le occasioni, specialmente con Coppola (traversa al 15′), Salvemini (palo al 3′) e Cavaliere.

Forza Potenza!

