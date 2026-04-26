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Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Monopoli

26 Aprile 2026

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Monopoli.

Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio e il risultato finale di 2–2.

Ora il Potenza si prepara ai playoff