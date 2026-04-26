Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Monopoli

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Monopoli.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio e il risultato finale di 2–2.
Ora il Potenza si prepara ai playoff
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Monopoli.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio e il risultato finale di 2–2.
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Il Governo vuole rendere strutturale il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani sotto i 35 anni, che era stato rinnovato per soli…
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Monopoli. Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio…
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Pino Giordano, Segretario Provinciale UGL Matera: “La tragedia che ha colpito la comunità di Policoro ci lascia profondamente colpiti…
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Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ovunque. Ma che tempo ci attende su Potenza? Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 27 Aprile,…
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