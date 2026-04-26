La Basilicata piange Giambattista: “una nuova ferita sulla nostra strada”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Pino Giordano, Segretario Provinciale UGL Matera:

“La tragedia che ha colpito la comunità di Policoro ci lascia profondamente colpiti e sgomenti e impone un momento di riflessione seria e condivisa.

Un dolore che travalica i confini cittadini e investe l’intero territorio metapontino, dove il giovane era molto conosciuto e stimato, con legami familiari anche nei comuni di Rotondella e Nova Siri.

Nella serata di ieri, un incidente mortale si è verificato in via Lido, sul viale che conduce al lido del comune jonico, all’incrocio tra via Gorizia e via Trento.

A perdere la vita è stato il 35enne Giambattista Mele, ennesima vittima di una strada che si conferma, ancora una volta, teatro di tragedie che non possono e non devono lasciare indifferenti.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente dell’altro veicolo è stato trasportato al pronto soccorso “Giovanni Paolo II” di Policoro per gli accertamenti del caso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Non possiamo limitarci al cordoglio.

Di fronte all’ennesima vita spezzata, è necessario aprire una riflessione concreta e responsabile sul tema della sicurezza stradale.

Le nostre strade continuano a rappresentare un pericolo reale e quotidiano: infrastrutture spesso inadeguate, controlli insufficienti, comportamenti non sempre corretti contribuiscono a creare condizioni di rischio che paghiamo a caro prezzo, soprattutto tra i più giovani.

Come organizzazione sindacale – prosegue Giordano – riteniamo indispensabile richiamare tutte le istituzioni competenti, gli enti locali e le parti sociali a un impegno straordinario e non più rinviabile. Serve investire sulla manutenzione e messa in sicurezza delle arterie stradali, rafforzare i controlli, promuovere una cultura diffusa della prevenzione e della responsabilità alla guida.

Non è più accettabile assistere impotenti al ripetersi di simili tragedie”.

L’UGL Matera esprime sincera e profonda vicinanza alla famiglia di Giambattista Mele e a tutte le famiglie colpite da lutti simili, condividendo un dolore che appartiene all’intera comunità.

In momenti come questi, il senso di solidarietà e di appartenenza deve essere ancora più forte, perché nessuno si senta solo di fronte a una perdita così drammatica.

“Siamo vicini ai familiari – conclude Giordano – e ribadiamo con forza la necessità di non abbassare la guardia sulla sicurezza delle strade. La tutela della vita deve essere una priorità assoluta. Oggi è il tempo del silenzio e del rispetto, ma è anche il momento di assumersi, ciascuno per il proprio ruolo, la responsabilità di agire affinché tragedie come questa non si ripetano”.

Un pensiero va anche alla persona attualmente ricoverata, alla quale rivolgiamo un augurio sincero di pronta guarigione.

L’UGL Matera rinnova il proprio impegno a farsi portavoce di queste istanze, affinché il dolore di oggi possa tradursi in azioni concrete per un domani più sicuro per tutti.