Potenza Calcio: ecco come si è concluso il match con il Palermo

Si è appena concluso il match Potenza Calcio-Palermo presso il nostro Stadio Alfredo Viviani e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020-2021.

I rossoblù arrivano infatti da una sconfitta sul campo del Catanzaro che li ha lasciati a quota 16 punti in classifica.

Oggi, malgrado varie occasioni perse e una protesta al 26′ per un presunto fallo in area su Ricci, il match si è concluso a reti inviolate.

Risultato finale 0-0.

Forza Potenza, non mollare.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)