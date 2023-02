Potenza Calcio-Taranto: porte chiuse alla tifoseria pugliese! I dettagli

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno ha determinato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Taranto e provincia per la gara Potenza – Taranto FC 1927 (29^ giornata, 10^ di ritorno, di Serie C girone C) in programma sabato 25 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha infatti vietato la vendita ai residenti in provincia di Taranto dei biglietti per l’incontro, proprio in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che con determina del 16 febbraio scorso ha evidenziato la pericolosità del comportamento dei tifosi del Taranto dimostrata in occasione della trasferta a Castellammare di Stabia per la gara “Juve Stabia-Taranto”.

Cosa ne pensate?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)