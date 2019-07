Potenza: camionisti “in concerto” per ricordare un collega strappato prematuramente alla vita

“Concerto” a suon di clacson e musica ad alto volume in via Anzio a Potenza.

Tutto questo è stato ricreato oggi, come ogni anno, da un gruppo di camionisti, con l’intenzione di richiamare alla memoria la tragedia che ha colpito un loro collega, un amico, strappato alla vita qualche anno fa.

Alcuni cittadini, tuttavia, nel rispetto di chi non c’è più, invocano pietà per i timpani dei residenti in zona Poggio Tre Galli: neonati, bambini, anziani ammalati, lavoratori sottoposti a pesanti turni.

Altri, invece, sono ben felici di vedere tanta partecipazione ad un evento volto ad alimentare il ricordo di una persona speciale.

Voi da che parte state?