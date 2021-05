Potenza: Carabinieri e studenti impegnati nello studio della fauna e della flora caratteristica del territorio! Il progetto

Il cambiamento climatico e l’importanza della protezione della biodiversità al centro di un progetto svolto in collaborazione tra i Carabinieri di Potenza e l’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-De Lorenzo” di Potenza-Picerno.

Circa 100 gli studenti delle classi prime impegnati, attraverso incontri svolti in modalità telematica, nello studio della fauna e della flora caratteristica del territorio lucano, con interessanti approfondimenti riguardanti la “comunicazione” e l’interazione tra i vegetali e gli animali.

Il Progetto “Un albero per il futuro” ha permesso di sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso l’educazione ambientale, il rispetto del territorio e dei beni comuni, nell’ottica della valorizzazione della scuola intesa come comunità educante aperta al territorio.

Le attività si sono concluse ieri (12 maggio) con l’incontro, nel cortile dell’istituto, tra:

il Tenente Colonnello Antonia Lombardi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza;

l’App. Sc. Raffaella Fanelli;

il Mar. Mariangela Fiatamone;

una rappresentanza degli studenti coinvolti nel progetto;

il Dirigente scolastico Domenico Gravante;

le docenti Anna Lucia Grignetti e Daniela De Carlo.

Nell’occasione, le referenti dell’attività hanno donato all’istituto alcune piante di ginestra che saranno piantate nel cortile antistante la scuola.

Ecco alcune foto.

