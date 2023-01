Potenza: chiusa questa strada della provincia! Ecco le modifiche alla circolazione

Anas comunica:

“Lungo la strada statale 95 ‘di Brienza’, a partire da lunedì 9 gennaio si rende necessaria la riattivazione dell’interdizione al transito della tratta compresa tra lo svincolo di ‘Satriano Sud’ (in corrispondenza del km 12,400 della 95/VAR) ed il km 29,500, nel centro abitato di Brienza.

La chiusura della tratta, indispensabile per il prosieguo in sicurezza dei lavori di realizzazione della nuova variante di Brienza – 6 lotto – 1° e 2° stralcio, sarà in vigore fino alle ore 19.00 del prossimo martedì 17 gennaio.

In particolare, oltre a procedere all’avanzamento delle attività afferenti alla realizzazione dei viadotti ‘Murge’ e ‘Capoferro’, le lavorazioni consisteranno nella predisposizione della deviazione provvisoria della statale sulla viabilità del nuovo svincolo Nord, già ultimata, che consentirà di completare la realizzazione del medesimo svincolo.

La circolazione – ad eccezione dei mezzi di cantiere – utilizzerà i percorsi alternativi già individuati durante le medesime chiusure della tratta resesi necessarie per l’avanzamento dei lavori, ovvero:

i veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate, eccetto i frontisti in prossimità della località Santa Lucia , saranno deviati, in entrambe le direzioni di marcia, al km 12,400 della SS95VAR (Svincolo di

Satriano Sud/Sasso di Castalda) sulla strada comunale per Sasso di Castalda e successivamente sulla SP39 fino al ricongiungimento con la SS95 nel centro abitato di Brienza; tale itinerario potrà essere utilizzato anche dai mezzi delle attività produttive situate nell’area Pip di Brienza, se dotati di specifica deroga alle limitazioni imposte sulla strada dal Comune di Sasso di Castalda.

i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS 95 VAR direzione Potenza – Brienza saranno deviati al km 7,950 della SS95VAR

(Svincolo di Satriano di Lucania Nord) sulla strada provinciale Isca Pantanelle e successivamente sulla SS19 fino al ricongiungimento con la autostrada A2 ‘del Mediterraneo’ in corrispondenza dello svincolo di Polla. I veicoli potranno proseguire sulla A2 fino allo svincolo per Atena Lucana, per ricongiungersi alla SS598;

i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS598 in direzione di Potenza dovranno proseguire sulla SS598 fino allo Svincolo per Atena Lucana, percorrere la A2 sino allo Svincolo di Polla e successivamente la SS19 e la strada provinciale Isca-Pantanelle per ricongiungersi alla SS95VAR al km 7,950 della SS95VAR (svincolo di Satriano di Lucania Nord)”.

