Potenza, clamoroso testa a testa all’ultimo voto tra Guarente e Tramutoli! Gli ultimissimi dati ribaltano la situazione! I dettagli

Serrato lo scrutinio a Potenza per eleggere il nuovo Sindaco della città.

Un testa a testa combattuto fino all’ultimo che vede in corsa Mario Guarente, candidato per il centrodestra, e Valerio Tramutoli, candidato per La Basilicata possibile.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, dopo un vantaggio iniziale del prof. Tramutoli, in testa adesso compare il candidato Guarente.

Queste le percentuali raccolte dallo spoglio di 63 sezioni su 77:

Mario Guarente: 50,99% con 13.447 voti.

Valerio Tramutoli: 49,01% con 12.927 voti;

A breve altri aggiornamenti.