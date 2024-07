Potenza: completata la Giunta comunale. Ecco tutti i nomi

Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha annunciato:

“di aver completato la Giunta comunale con l’inserimento di “Francesco Giuzio e Anna Grieco, rappresentanti del movimento La Basilicata Possibile.

Questo importante passo è stato compiuto in linea con l’impegno preso qualche giorno fa”.

Il primo Cittadino ha espresso:

“viva soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, sancito con l’intesa al termine del primo turno elettorale con gli alleati dell’area civica di Smaldone e quelli della Basilicata Possibile di Giuzio.

Le promesse e la parola data sono valori fondamentali nella politica e nella vita.

Essere riusciti a diventare federatori di un campo riformista e progressista ci permette di guardare al futuro di Potenza con ottimismo.

La nostra città può ora contare su una progettualità che non solo sarà un modello per il capoluogo, ma anche per le prossime sfide elettorali.

Questa giunta non è frutto di meri accordi politici o di calcoli strategici, ma è il risultato del merito e della competenza.

Con l’inserimento di Francesco Giuzio e Anna Grieco, la Giunta comunale si rafforza ulteriormente, pronta a lavorare con dedizione e impegno per il bene della comunità potentina”.

Questi gli assessori con le relative deleghe definitive:

GIUZIO Francesco Carmine Mobilità – Viabilità – Trasporto Pubblico Locale – Bucaletto

GRIECO Anna Politiche sociali e Abitative – Istituti di Partecipazione

FALOTICO Roberto Bilancio – Patrimonio – Cultura – Toponomastica – Personale

D’ANDREA Federica con delega di Vice Sindaco Centro Storico – Attività Produttive – Turismo – Politiche Giovanili – Politiche per l’Infanzia – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università

NARDIELLO Gerardo Edilizia Scolastica – Manutenzioni – Sicurezza negli ambienti di Lavoro – Sport

BENEVENTI Michele Contrade e Periferie – Ambiente ed Energia

LAVALLE Angela Pari Opportunità – Rapporti con la Sanità – Affari Legali

TORLO Enrico Ettore Urbanistica – Lavori Pubblici – Condono – Ricostruzione