Potenza: con il Bando “Si può fare Basilicata” ancora un’opportunità per i nostri giovani! Ecco le ultime notizie

Sono state tante le telefonate di giovani lucani, da soli o in gruppi, che hanno chiesto qualche giorno in più rispetto all’originario termine del 10 aprile per partecipare al Bando Si Può Fare Basilicata: molti hanno spiegato di aver bisogno di un lasso di tempo più lungo per preparare al meglio il proprio progetto e sottoporlo alla valutazione del Gruppo di Volontariato “Solidarietà”.

I responsabili del Gvs, considerando gli ottimi propositi di questi giovani cittadini desiderosi di diventare utili alla propria comunità, hanno deciso di prorogare i termini: le domande al Bando Si Può Fare Basilicata si potranno inviare fino alle ore 9:00 del 17 aprile 2023.

Si può concorrere avendo un’età compresa fra i 16 e i 30 anni, il domicilio in Basilicata e presentando la propria proposta compilando il form sul sito internet dedicato www.sipuofare.net/giovani/.

Tutte le informazioni all’indirizzo web https://www.sipuofare.net/2023/03/03/si-puo-fare-basilicata/?fbclid=IwAR3tExHKV-OFT3C0dI5yAdAvFeuP9GEAXfRc6iSRS6MqOCtnT9gIFicqWmQ.

Il Gvs, che gestisce il bando, sceglierà le proposte più valide e fattibili e le finanzierà in tempi brevi.

Ricordiamo il budget che si può prevedere nella redazione del progetto:

fino a 750 euro se si partecipa da soli o in due;

fino a 1.500 euro se si è in 3 o in 4;

fino a 3.000 euro per 5 partecipanti o più.

L’idea dovrà contribuire a contrastare la povertà, diffondere una migliore educazione e l’uguaglianza di genere, produrre maggiore vivibilità e sostenibilità economica oltre che solidarietà.

Il progetto Si Può Fare Basilicata, ideato da Cantiere Giovani, è finanziato dalla Regione Basilicata con i fondi del Pnrr attraverso Avviso pubblico per la concessione di contributi per iniziative di pubblico interesse relativamente all’anno europeo dei giovani.a

