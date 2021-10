Potenza, contributi per acquisto libri scolastici e dotazioni tecnologiche: ecco come fare domanda

Il Comune di Potenza fa sapere:

“In ottemperanza alla delibera di G.R. n.705/2021 della Regione Basilicata con la quale vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado statale e paritaria, anno scolastico 2021/2022, con determina dirigenziale UD Servizi alla Persona n. 544 de 06.10.2021, è stato approvato l’avviso pubblico per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche A.S. 2021/2022 (Legge 23 dicembre 1998 n. 448/98 art. 27).

Possono presentare domanda il genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile o lo studente, se maggiorenne, appartenente ad un nucleo familiare con ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità fino a € 20.000,00.

Lo studente deve:

a. essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado;

b. avere la residenza in Basilicata;

c. avere una età anagrafica non superiore ai 24 anni (tale limite non si applica alle studentesse ed agli studenti disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992).

Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

La spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo grado e fino al II anno della scuola secondaria di secondo grado e, per consentire un più equo accesso al beneficio, il contributo per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche non può essere richiesto dagli studenti che ne abbiano già usufruito nel precedente anno scolastico.

Alla domanda è necessario allegare tutta la documentazione richiesta, in particolare:

la documentazione fiscale in copia (fattura/scontrino di cassa deve essere accompagnato da indicazione dei libri di testo acquistati, sottoscritta dal venditore ed intestata al richiedente).

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente via pec alla mail protocollo@pec.comune.potenza.it, a decorrere dal 7 Ottobre 2021 e non oltre le ore 12:00 del 29 Ottobre 2021, avendo cura di indicare il seguente oggetto: “Istanza per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche A.S. 2021/2022”“.

