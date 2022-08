Potenza: da oggi attivo questo autovelox!

In una nota ieri il Comune di Potenza aggiornava sulla situazione:

“Si informa che in è in fase conclusiva il pre-esercizio relativo ai rilevatori di velocità allocati in Viale dell’UNICEF (esclusivamente corsie di marcia direzione Via Roma) e al Km 466 +745 (lato sinistro) della S.S. N. 7 Var/b “Variante di Potenza” – località Varco D’Izzo (esclusivamente sulle corsie di marcia direzione Potenza).

Non appena i segnali di preavviso installati sulla “Variante di Potenza” verranno scoperti, avrà inizio la regolare attività di rilevazione dei dispositivi in argomento.

Si invita, pertanto, l’utenza a rispettare i limiti di velocità consentiti”.

Oggi l’autovelox al Km 466 +745 (lato sinistro) della S.S. N. 7 Var/b “Variante di Potenza” – località Varco D’Izzo (esclusivamente sulle corsie di marcia direzione Potenza) è a tutti gli effetti attivo.

Su quel tratto vige l’obbligo di mantenere la velocità al di sotto dei 70 km/h.

Raccomandiamo la massima prudenza.a

