Potenza, disservizi in questo comune della provincia: “pensionati aspettano per ore e quando arriva il proprio turno si trovano a non poter prendere la pensione”

“I gravi disservizi delle Poste nel comune di Muro Lucano (Potenza) sono inaccettabili.

Nonostante l’apertura quotidiana dell’ufficio postale, l’accesso in base alla lettera iniziale del cognome sta creando notevoli disagi all’utenza più anziana per la riscossione delle pensioni.

I pensionati aspettano per ore e quando arriva il proprio turno si trovano spesso a non poter percepire la propria pensione per mancanza di liquidità di cassa e sono costretti a tornare sentendosi dire che non è il proprio giorno.

Un’idea burocratica e medievale della gestione di un importante servizio pubblico che dovrebbe rispondere ai bisogni di tutti i cittadini.

A questi disagi si aggiungono quelli del servizio recapito: a causa dei notevoli ritardi per la consegna della posta i cittadini si vedono tagliate le proprio utenze telefoniche. Ci auguriamo che le Poste possano risolvere quanto prima queste criticità”.

Così in una nota il segretario generale Cgil Basilicata, Angelo Summa.a

