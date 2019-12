Potenza, donna perde la vita in auto: Polizia e 118 sul posto

Un notizia terribile che ha lasciato senza parole i potentini presenti sul posto e chi è venuto a sapere del tragico accaduto.

Questa mattina, intorno alle ore 10:00, una donna a bordo della sua auto ha perso la vita molto probabilmente a causa di un malore.

Il tutto è avvenuto in Via Angilla Vecchia presso il sottopasso di Via Campania (zona Verderuolo).

Sul posto il tempestivo intervento della Polizia e dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la 50enne, purtroppo senza esito positivo.

Restano da chiarire le effettive cause che hanno portato al decesso della donna.

Traffico rallentato per diverso tempo.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa perdita.