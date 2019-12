Dopo i primi fiocchi di neve caduti sulla nostra città, come sarà il meteo per le prossime ore?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani avremo cieli coperti, con deboli nevicate al mattino.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 2°C e la minima di -1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.