Potenza: dopo le continue interruzioni dell’acqua, nuovo pozzo per questi due comuni della provincia!

Domani, 31 Luglio, alle 10:00, in contrada Malta a Muro Lucano verrà inaugurato un pozzo di emungimento, con relativo impianto di sollevamento e condotta di adduzione, per servire i comuni di Muro Lucano e Bella, in cui da tempo l’acqua è razionata per poche ore al giorno.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione, Vito Bardi, l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, e l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Giandomenico Marchese.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)